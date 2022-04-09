Предприниматели Татарстана получили кредитные каникулы на 3 млрд рублей

Предприятиям малого и среднего бизнеса одобрены кредитные каникулы на сумму 2,9 млрд рублей, следует из материалов министерства экономики Татарстана. Всего поданы заявки на сумму 4,5 млрд рублей.

«За неделю подано 118 заявок на сумму 1,7 млрд рублей, одобрена 81 заявка на сумму 1,5 млрд рублей. В кредитные каникулы включились предприниматели из Нурлатского, Тюлячинского муниципальных районов. При этом в 12 муниципалитетах наблюдается отсутствие заявок по данной программе. Причины могут быть и объективные. Тем не менее прошу указанные муниципалитеты внимательно проанализировать потребность в данной мере поддержке», – сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кредитные каникулы позволяют взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей на срок до полугода. Программа действует до 30 сентября.

Для тех, кто не соответствует условиям по кредитным каникулам, есть возможность провести реструктуризацию кредитов по внутрибанковским программам. Предприниматели подали 256 таких заявок на сумму 2,7 млрд рублей, одобрена реструктуризация на 2,3 млрд рублей.

«По внутрибанковской реструктуризации, за неделю подано 36 заявок на сумму 900 млн рублей. За неделю одобрено 22 заявки на сумму 800 млн рублей», - отметил Шагиахметов.

Также предприниматели подают заявки на льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей, по программе ЦБ – «Оборотная», корпорации МСП – «Инвестиционная» и другим.

«По итогам встреч с представителями общественных и деловых организаций, Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, субъектами малого и среднего предпринимательства и обратной связи, поступившей от них, разработан и согласован Президентом Республики Татарстан республиканский антикризисный пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ», – сказал Шагиахметов.

Пакет мер предусматривает семь новых льготных микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства, которые направлены на: развитие импортозамещения, рефинансирование кредитов с плавающей ставкой, поддержку резидентов промышленных парков, социальных предпринимателей, экспортеров и самозанятых.

По линии Гарантийного фонда РТ пакет предусматривает предоставление поручительств с обнулением комиссионного вознаграждения на первые 6 месяцев, а также проведение реструктуризации кредитов под поручительство Гарантийного фонда с предоставлением отсрочки уплаты комиссионного вознаграждения до 3-х лет.

«Антикризисный пакет мер поддержки предусматривает в том числе комплексные мероприятия в рамках Национального проекта по малому бизнесу. Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены оказания поддержки по приобретению сертификации, размещению на маркетплейсах, услуг по рекламе продукции, сдаче отчетности, подготовке бизнес-планов. Также предусмотрена поддержка самозанятых, а именно размещение на маркетплейсах, продвижение в социальных сетях, проведение выставок-ярмарок», – подчеркнул Шагиахметов.

Для экспортно-ориентированных субъектов МСП будет оказываться содействие в поиске зарубежных контрагентов, сопровождение экспортных контрактов.

Министр сообщил, что информацию о мерах поддержки можно получить по телефонам горячей линии: (843) 293-16-94 и 524-90-90.