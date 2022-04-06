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Ру Тат
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Экономика
6 апреля 2022  15:44
Эльвира Зайнулина

В Татарстане запущен пакет мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций

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В Татарстане утвердили семь микрофинасовых программ по поддержке предпринимательства в условиях санкций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин. 

«На республиканском уровне по итогам встреч с представителями общественных и деловых организаций, субъектами малого и среднего предпринимательства и обратной связи, поступившей от них, разработан и утвержден Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ», — сказал он. 

Он отметил, что данными мерами смогут воспользоваться социальные предприниматели, экспортеры, самозанятые, фермеры, производственные предприятия и другие сферы деятельности. 

Подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства запускает 7 микрофинансовых программ, где размеры процентных ставок приравнены к величине ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей до ее последнего повышения. Ставки по льготным программам составят от 0,1 % до 13,5% суммой до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

  • продукт «Импортозамещение» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП из сфер сельского хозяйства и обрабатывающего производства для поиска замены товаров, сырья и материалов, производимых в недружественных странах;  
  • «Рефинансирование» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП, имеющих кредит на инвестиционные цели с «плавающей» процентной ставкой;
  • «Содействие» по ставке 13,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 2 лет – для всех субъектов МСП;
  • «Самозанятые 2022» по ставке 5,5% годовых до 500 тыс. рублей на срок до 2 лет – для самозанятых, зарегистрированных на территории Республики Татарстан;
  • «Промпарки» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для резидентов индустриальных (промышленных) парков с низкой заполняемостью;
  • «Социальное предпринимательство» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей;
  • «Развитие экспорта» по ставке до 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП, осуществляющих экспортные поставки продукции.
#господдержка #предприниматели
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