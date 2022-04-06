В Татарстане запущен пакет мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций
В Татарстане утвердили семь микрофинасовых программ по поддержке предпринимательства в условиях санкций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.
«На республиканском уровне по итогам встреч с представителями общественных и деловых организаций, субъектами малого и среднего предпринимательства и обратной связи, поступившей от них, разработан и утвержден Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ», — сказал он.
Он отметил, что данными мерами смогут воспользоваться социальные предприниматели, экспортеры, самозанятые, фермеры, производственные предприятия и другие сферы деятельности.
Подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства запускает 7 микрофинансовых программ, где размеры процентных ставок приравнены к величине ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей до ее последнего повышения. Ставки по льготным программам составят от 0,1 % до 13,5% суммой до 5 млн рублей на срок до 3 лет.
- продукт «Импортозамещение» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП из сфер сельского хозяйства и обрабатывающего производства для поиска замены товаров, сырья и материалов, производимых в недружественных странах;
- «Рефинансирование» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП, имеющих кредит на инвестиционные цели с «плавающей» процентной ставкой;
- «Содействие» по ставке 13,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 2 лет – для всех субъектов МСП;
- «Самозанятые 2022» по ставке 5,5% годовых до 500 тыс. рублей на срок до 2 лет – для самозанятых, зарегистрированных на территории Республики Татарстан;
- «Промпарки» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для резидентов индустриальных (промышленных) парков с низкой заполняемостью;
- «Социальное предпринимательство» по ставке 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей;
- «Развитие экспорта» по ставке до 9,5% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет – для субъектов МСП, осуществляющих экспортные поставки продукции.