В Татарстане запущен пакет мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций

В Татарстане утвердили семь микрофинасовых программ по поддержке предпринимательства в условиях санкций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«На республиканском уровне по итогам встреч с представителями общественных и деловых организаций, субъектами малого и среднего предпринимательства и обратной связи, поступившей от них, разработан и утвержден Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ», — сказал он.

Он отметил, что данными мерами смогут воспользоваться социальные предприниматели, экспортеры, самозанятые, фермеры, производственные предприятия и другие сферы деятельности.

Подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства запускает 7 микрофинансовых программ, где размеры процентных ставок приравнены к величине ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей до ее последнего повышения. Ставки по льготным программам составят от 0,1 % до 13,5% суммой до 5 млн рублей на срок до 3 лет.