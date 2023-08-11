Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Предприниматели Татарстана получили еще 63 млн рублей на обустройство пляжей
В Татарстане подвели итоги второго конкурса на предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Еще девять предпринимателей получат 63,7 млн рублей, которые они должны направить на создание новых и благоустройство старых пляжей.
Новая инфраструктура появится в Зеленодольском, Мамадышском, Мензелинском, Тукаевском, Бугульминском, Алькеевском и Сабинском районах республики, сообщил Госкомитет РТ по туризму.
Напомним, в первом этапе конкурса победу одержали 14 предпринимателей, которые выиграли 113 млн 910 тыс. рублей. Общая сумма предоставляемых субсидий по итогам двух конкурсов составляет 177,6 млн рублей.
Эта мера поддержки утверждена в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Нацпроекты в республике реализуются по поручению Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»