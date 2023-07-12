Предприниматели Татарстана получили почти 114 млн рублей на создание и развитие пляжей

Госкомитет РТ по туризму опубликовал итоги конкурса по предоставлению субсидий на развитие туристической инфраструктуры в республике. По его итогам победителями стали 14 татарстанских предпринимателей. В общей сложности они получили из бюджета республики 113 млн 910 тыс. рублей, следует из опубликованной документации.

Итоговые результаты подвели накануне на заседании конкурсной комиссии, на котором были рассмотрены и оценены заявки, допущенные к участию в конкурсе. В этом году акцент сделан на создании и развитии пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов.

Выигранные средства предприниматели должны направить на обустройство пляжей, приобретение оборудования и инвентаря для туризма, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общественного питания.

Самый крупный размер субсидии – 10 млн рублей, такие выплаты получат двое местных предпринимателей. Самый маленький – 1,1 млн рублей. В Госкомитете РТ по туризму «Татар-информу» подтвердили, что предпринимателям направят более 113 млн рублей, и пообещали позднее уточнить, какие именно проекты будут реализованы.

Отметим, что в этом году период приема заявок на участие в конкурсе продлевали на неделю – их принимали до 29 июня.