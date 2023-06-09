Предприниматели Татарстана обсудили ситуацию с отравлением суррогатным сидром

В Торгово-промышленной палате РТ состоялся круглый стол, посвященный ситуации с массовым отравлением суррогатным сидром в ряде регионов России. Представители контролирующих органов, исполнительной власти и бизнеса обсудили способы недопущения подобных случаев в Татарстане, сообщает пресс-служба палаты.

«Главная задача — не допустить подобное, и мы с вами собрались для того, чтобы обсудить как мы можем это сделать, каждый на своем месте, в своем ведомстве», — заметил, открывая круглый стол, председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

Начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции Татарстана Татьяна Хабибуллина пояснила, что после появления сообщений об отравлении были проверены поставки алкоголя по декларациям. Установлено, что легальным путем продукция производителя суррогатного сидра — ООО «Анди» в Татарстан не поступала. «Мы также посмотрели по названию и установили, что данный напиток в республику не поступал», — подчеркнула она.



Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры РТ Насима Мирзанурова отметила важность доведения информации до жителей региона. «Нужно говорить об опасностях, предостерегать, чтобы была информированность как предпринимателей, так и потребителей», — уверена она.

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова поддержала предыдущего спикера и отметила, что зачастую люди не владеют достоверной информацией. По ее мнению, хорошо бы раз в полгода проводить круглые столы с представителями бизнеса и обсуждать важные насущные темы. «Через экспертное обсуждение и доведение информации мы формируем правильное понимание, правильный подход», — убеждена она.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

«То, что отравляет жизнь людей не должно попадать на прилавок», — подвел итоги обсуждения Шамиль Агеев.

В круглом столе также приняли участие начальник отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Назиля Хузахметова, общественный представитель уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей в Зеленодольском муниципальном районе Альбина Динмухаметова, председатель Татарстанского республиканского отделения «Опоры России» Антон Баклашов и ряд других лиц.

По информации Министерства здравоохранения РФ, к вечеру 8 июня число людей, отравившихся суррогатным сидром, увеличилось до 101 человека, причем 31 человек погиб. Отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, республиках Удмуртия и Чувашия. Из оборота в России изъяли 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр», который и стал причиной массового отравления. При изготовлении в него вместо этанола добавили метанол, похищенный со склада Управления МВД по Самарской области.