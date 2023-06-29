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Предмет «Основа безопасности и защита Родины» введут в школьную программу в 2024 году
Предмет «Основа безопасности и защита Родины» начнут преподавать школьникам с сентября 2024 года. На сегодня формируется рабочая группа для разработки учебной программы. Об этом сообщает ТАСС.
Замдиректора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева пояснила, что в состав группы войдут представители Минобороны и МЧС. Также одновременно будут разрабатывать новый учебник для основной и средней школы.
«То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — рассказала Тимофеева.
Она добавила, что сейчас наблюдается дефицит педагогов по ОБЖ и технологии, эту проблему будут решать при помощи программ переподготовки.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал о планах по возвращению трудового воспитания в школу.
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