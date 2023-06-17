Кравцов рассказал о планах по возвращению трудового воспитания в школу

Трудовое воспитание вернется в российскую систему образования после принятия соответствующего закона. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Сейчас рассматривается в Государственной Думе законопроект о возвращении трудового воспитания. Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе любовь к труду, к общественно полезному труду», — выразил уверенность министр.

«Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас. <…> И с принятием этого закона мы планируем в том числе вернуть труд в систему образования», — пояснил Кравцов.

При этом, по мнению главы Минпросвещения, пока власти России «относились к системе образования как к услуге», вопросы трудового воспитания «отходили на второй план», однако теперь руководство страны убедилось в их актуальности. Вместе с тем он увидел в занятиях трудом — в первую очередь «развитие моторики у детей».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Госдуме хотят обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде. Под общественно-полезным трудом понимаются такие занятия, как высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке или в музее.