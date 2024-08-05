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Название «Гаилә» для микрорайона М14 в Казани изучат эксперты по топонимике
Предложенное мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным, а также Институтом развития Казани название нового жилого района М14 «Гаилә» («Семья») рассмотрят на комиссии по топонимике. Такое поручение на деловом понедельнике дал директор ведомства Алексей Горбунов.
«После обсуждения нескольких вариантов с экспертами мы остановились на названии “Гаилә”. Оно символизирует семейные ценности, единство и сплоченность, уют и безопасность, а также наследие и традиции. Это название создает атмосферу уюта и принадлежности, а также напоминает о значимости сохранения и передачи культурных традиций и ценностей из поколения в поколение. Кроме того, оно является удачной отсылкой к Году семьи в России», – подчеркнул Горбунов.
Когда территория продолжит отстраиваться, у населения возникнет другой уровень доверия к ней, так как изначально в названии будут вложены ключевые понятия, которым застройщикам нужно будет соответствовать, считают в Институте развития Казани.
Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин на XXX сессии Казанской городской думы предложил изменить название района М14 на «Гаилә» в честь Года семьи, объявленного в России указом Президента Владимира Путина. С просьбой об изменении названия к градоначальнику обратилась депутат Елена Глухарева, отметив, что жильцы хотели бы видеть что-то более яркое, а не просто строительный номер.
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