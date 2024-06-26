Метшин предложил сменить название района М14 на «Гаилә» в честь Года семьи

Мэр Казани Ильсур Метшин на XXX сессии Казанской городской думы предложил изменить название района М14 на «Гаилә» в честь Года семьи. С просьбой об изменении названия к градоначальнику обратилась депутат Елена Глухарева, отметив, что жильцы хотели бы видеть что-то более яркое, а не просто строительный номер.

«Мы сегодня продумываем дворы, инфраструктуру до мелочей, и наименование тоже очень важно. С одной стороны, [важна] локация, исторические какие-то особенности, но это у нас совсем новый микрорайон, и каким он может быть, давайте вместе подумаем <…> В качестве предложения, то, что мне на ум приходит, у нас сейчас идет Год семьи. Можно было бы в качестве варианта рассмотреть прекрасное название “Гаилә”», – прокомментировал Метшин.

Продумать предложения об изменении названия мэр поручил Институту развития города, добавив, что важно «посмотреть на ситуацию шире» и по другим микрорайонам Казани тоже.

2024-й в России объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Для поддержки семей с детьми и семей, планирующих прибавление, реализуется национальный проект «Демография» и действует комплексная система поддержки на федеральном и региональном уровне.