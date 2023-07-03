«Очень люблю Казань»: первое интервью Александра Степанова в роли тренера «Ак Барса»

Легендарный «Степа-татарин» занял пост главного тренера клуба ВХЛ «Барс»

Фото: hc-ks.ru

«Сам я очень люблю «Ак Барс» и Казань»

Александр, как давно вы получили предложение из «Ак Барса»?

Месяца полтора-два назад, когда «Ак Барс» уже завершил сезон. Тогда я пообщался с Маратом Валиуллиным и Зинэтулой Билялетдиновым. После этого и начался деловой разговор с «Ак Барсом». В оставшееся время все вопросы были решены.

Кто именно озвучил предложение «Ак Барса» – главный тренер или генеральный менеджер?

Честно говоря, уже точно не помню. Я по ходу переговоров общался и с Маратом, и с Зинэтулой Хайдяровичем. Билялетдинов прямо спросил меня, смогу ли я поработать с «Барсом». Я ответил, что смогу. С этого все и пошло.

Вы москвич, работали главным тренером в клубе «Крылья Советов» с командой МХЛ. Трудно уезжать из родного города, пускай и в хорошо знакомую вам Казань?

Так ведь жена у меня казанская, здесь живут ее родители. Конечно, сложно это для меня. Оба сына занимаются хоккеем, еще и в музыкальной школе учатся. Да и обычная школа у них непростая, бюджетная гимназия. Поэтому решение для меня стало тяжелым не по моей профессиональной работе, а именно по семейным причинам. И дочка трехлетняя в садик ходит, в специальную группу – танцует и поет. Тяжело из-за троих детей. Мне-то что? Собрал чемодан и полетел. Я всю жизнь, как военный человек: переезды, поездки – для меня это все дело обычное. Зато с хорошими эмоциями приеду в свой родной клуб, так будет намного легче. И народ в Казани меня знает и любит. Сам я очень люблю «Ак Барс» и Казань. Поэтому для меня новая работа принесет положительные эмоции. По этой причине переезд переносится проще.

«Решение для меня стало тяжелым не по моей профессиональной работе, а именно по семейным причинам» Фото: hc-ks.ru

«Начинаю работу, можно сказать, с 3-го июля»

Почти уверен, что ваша супруга Алина сразу же проголосовала за переезд в Казань, ее родной город!

Я даже немного подшутил над ней: «Может быть, останешься здесь, в Москве?» Она так на меня посмотрела, как на дурака. Быстро сказал, что шучу. Ладно, говорю, собирайся. Алина сразу занялась поиском школы для детей в Казани, куда придется переводить сыновей. Дети уже прошли какое-то тестирование в школе, так что потихоньку готовимся к переезду.

Была ли у вас чисто предметная беседа с Билялетдиновым по поводу работы с «Барсом»?

Да, была. Поговорили немного о работе. Но «Ак Барс» выходит из отпуска попозже молодежной команды. Я же начинаю работу, можно сказать, с 3-го июля. Собираю свой тренерский штаб 4-го июля. Обсудим рабочие планы по предсезонке, которые я уже расписал: где, что и когда. Познакомимся с ребятами, введем их в курс дела, посмотрим все площадки, где будем заниматься. Определимся с питанием. Сделаем так, чтобы все было правильным. 5-го июля у ребят начнется медицинский осмотр, а основные тренировки, скорее всего, начнем с 8-го июля. Сначала проведем тестирование, а с 10-го июля приступим к основному тренировочному процессу.

Правильно понимаю, что в «Крыльях Советов» вы освободили место главного тренера для своего младшего брата Анатолия. Он сменил вас?

Так получилось, что освободил для брата место. «Крылья Советов» были не против, он уже работал в их системе. Так сложилось. Толик работал с пацанами 2007-го года рождения, помог им не вылететь из своей возрастной группы, где они в итоге остались, потом и на турнире хорошо сыграли. Алексею Алексеевичу Морозову понравилось, он ведь воспитанник «Крылышек», и сын его играет в родном клубе отца. Вот и предложили брату контракт с молодежной командой «Крыльев Советов».

«Так получилось, что освободил для брата место. «Крылья Советов» были не против, он уже работал в их системе» Фото: hc-ks.ru

Еще один из воспитанников «Крыльев Советов», поигравший нападающим в «Ак Барсе» в 1998-2002 годах, Александр Трофимов. Это ваш выбор партнера по новому тренерскому штабу «Барса»?

Да, давно знаю Сашку, в курсе, что он «крыльевский». Когда я был помощником наставника столичного «Динамо» Владимира Крикунова, нашим фарм-клубом был «Воронеж», где тогда работал Трофимов. Приходилось общаться по хоккею, поскольку в «Динамо» я отвечал за молодых ребят, и по рекомендации Трофимова пару человек я и выдернул из «Воронежа». Травмированных тогда было много, проблемы были. А вместе мы с ним пока не работали, но я хорошо знаю Сашку, еще когда он в ЦСКА работал. Трофимов играл за «Ак Барс», его также хорошо знает Валиуллин.

«У нас с Билялетдиновым одна школа – динамовская»

Сложилось ли у вас собственное тренерское кредо и готовы ли вы его изменить, если на том будет настаивать Билялетдинов? Ведь все команды клубной системы должны соответствовать одной игровой модели.

Так ведь у нас с Зинэтуллой Хайдяровичем одна – динамовская школа. Да и много я у него играл, практически всю жизнь были вместе в хоккее, именно благодаря ему я состоялся как спортсмен. Все его требования я знаю, знаю, что он хочет, какие у него цели и задачи, весь тренировочный процесс. Да, что-то меняется, хоккей совершенствуется. Хотя, возможно, что-то я упустил в последние десять лет после завершения игровой карьеры. Но не думаю, что это так сильно скажется. Да, уменьшились размеры площадки, хоккей стал побыстрее. Но требовательность его осталась столь же высокой, как и отношение к работе, тот же поставленный тренировочный процесс. Все это я знаю, да и обсудили мы с ним многие вещи. Он сказал, что я должен проводить в своей работе параллели с «Ак Барсом», пожелал мне подучиться в работе. Поэтому думаю, что все будет нормально. Мне кажется, что я должен помочь первой команде, работая с молодежной. Благо все это я знаю изнутри.

«Я много играл у Билялетдинова, практически всю жизнь были вместе в хоккее, именно благодаря ему я состоялся как спортсмен» Фото: © «Татар-информ»

Ваши пацаны будут заниматься в системе «Ак Барса»?

Если сыновья выдержат конкуренцию, не окажутся слабее сверстников, то, наверное, будут играть в Казани. Все будет по спортивному принципу. В Казани есть не только система «Ак Барса», но и школа «Динамо». Если дети не подведут, попробуют провести тренировки в «Ак Барсе» и если попадут в состав, значит, попадут. Нет, будем искать для них команду. Играют сильнейшие, тут никого не обманешь.

«Любимые слова Шаймиева, «без булдырабыз». Я тоже их люблю»

С игровых времен свое жилье у вас в Казани осталось или какое-то время будете жить у тещи?

С тещей жить не буду. Есть своя большая квартира, у тещи тоже приличное по площади жилье. Какое-то время в моей казанской квартире жила сестра жены. Поэтому для начала, наверное, снимем квартиру. Дети с женой уже в Казани, я в Москве собираю вещи. Без детей проще собраться, под ногами мешаются, на них только отвлекаешься, время идет. Приеду в Казань груженым.

«Не просто так меня болельщики прозвали «Степой-татарином»! Такую любовь просто так не купишь, ее нужно заработать» Фото: ak-bars.ru

Какие-то татарские слова в памяти остались, не зря же вас прозвали «Степа-татарин»?

А как же? Любимые слова Минтимера Шаймиева, «без булдырабыз». Это жизненное кредо первого Президента Татарстана. Я тоже люблю эти слова. Точно не просто так меня болельщики прозвали «Степой-татарином»! Такую любовь просто так не купишь, ее нужно заработать.

Значит, алга?

Алга! У татар нет слова «назад», только вперед. Развернулся, и снова алга.

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