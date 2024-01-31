«Предлагаю передать дело в арбитраж»: в чем обвиняют замглавы Ростехнадзора в Татарстане

«Отмывание денег, подкуп свидетеля и мошенничество»

В Вахитовском районном суде Казани сегодня закончили зачитывать государственное обвинение по делу заместителя главы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова. На скамье подсудимых помимо него заместитель руководителя Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко.

На троих в этом уголовном деле они собрали 14 эпизодов. Каждого из мужчин обвиняют в незаконном образовании юридического лица, отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Но есть и отличающиеся статьи, у Игонова это два эпизода превышения полномочий, а у Никитенко – подкуп или принуждение к даче показаний. Общий ущерб по делу, по версии следствия, более 23 млн рублей. Также у Никитенко и Мустафина есть по дополнительному эпизоду о незаконном образовании юридической фирмы.

Обвинение на протяжении полутора часов зачитывал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры РТ Рамиль Галеев. Игонов в течение всего этого времени мучался от болей в животе – судье пришлось сделать несколько перерывов, чтобы подсудимому передали воду. Ильдар Мустафин внимательно слушал обвинителя, а Валерий Никитенко читал остросюжетный роман Дэна Брауна, иногда отвлекаясь на слова прокурора.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В деле фигурируют два основных эпизода – с ущербом на 18,5 и на 5 млн рублей. Мошенничество на 5 миллионов следствие связывает с навязыванием невыгодного контракта ООО «Энергострой» с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита. Этот контракт связывают с обслуживанием по завышенной стоимости объекта на Казанской ТЭЦ-1 в 2020 и 2021 годах. С этой историей связано и обвинение Игонова в превышении должностных полномочий.

Что касается контракта на сумму в 18,5 миллиона, то, по версии следствия, подсудимые навязали договор по технологическому сопровождению строительных работ компанией «Спектрстрой» одному из крупных промышленных обьектов за пределами Татарстана. Незаконное образование юридического лица, вменяемое всем троим фигурантам, связано с образованием того же «Спектрстроя», директор которого, как считает следствие, подставное лицо.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в 2022 году Никитенко убедил свидетеля дать ложные показания о том, что тот является директором и учредителем фирмы «Спектрстрой». За это он заплатил лжедиректору 100 тысяч рублей. Но во время предварительного следствия свидетель поменял показания.

Кроме того, Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании еще одной фирмы – ООО «Стройгрупп Инжиниринг». Следствие уверено, что через нее отмывались похищенные деньги.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В чем обвиняют, не понимаю, вину не признаю»

После того как прокурор закончил читать обвинение, судья спросила подсудимых, признают ли они свою вину и понимают ли, в чем их обвиняют. Все трое ответили: «В чем обвиняют, не знаю и не понимаю, вину не признаю».

«Не понимаю, в чем меня обвиняют. Я буду давать показания после исследования письменных материалов», – сообщил замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов.

Как выяснилось, Игонов, Мустафин и Никитенко заготовили письменные ответы на обвинение, но зачитать их они смогут только на стадии допроса подсудимых. Сегодня судья попросила их отвечать односложно на поставленные вопросы.

Адвокат Никитенко заявил суду, что он проверил обвинение и заметил, что слово «договор» упоминается более 10 тысяч раз, слово «аудит» – 843 раза, а слово «преступление» только 18 раз.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Предлагаю в связи с этим передать дело на рассмотрение в арбитражный суд», – сказал он.

Судья на реплику не отреагировала. Она поставила на обсуждение вопрос о порядке исследования доказательств. Адвокаты единогласно предложили его изменить, сначала изучить письменные доказательста, а только потом перейти к допросу свидетелей, а не наоборот.

«В деле очень много письменных доказательств – договоров. Предлагаем сначала изучить их, чтобы не делать двойную работу и чтобы на допросах свидетелей предоставлять им изученные судом письменные доказательства», – сказал адвокат.

Суд постановил придерживаться традиционной процедуры и сначала заслушать свидетелей, потом изучить письменные доказательства и в самом конце допросить подсудимых. На этом процесс завершился.