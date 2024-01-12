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Вахитовский суд начал рассматривать дело замглавы Приволжского управления Ростехнадзора
Сегодня Вахитовский суд Казани начал рассматривать дело замглавы Приволжского управления Ростехнадзора. На скамье подсудимых помимо замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова, заместитель руководителя Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко.
«Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Игонова. Он обвиняется в двух эпизодах превышения полномочий, незаконном образовании юридического лица, отмывании денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Вахитовского суда Казани.
Мустафина также обвиняют в незаконном образовании юридического лица, в отмывании денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере. В свою очередь у Валерия Никитенко помимо легализации, отмывания и мошенничества, присутствует статья о подкупе или принуждении к даче показаний.
Напомним, в руки оперативников Игонов попал в июле 2022 года. В офисе Ростехнадзора силовики провели обыски. Тогда Игонова задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
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