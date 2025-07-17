«Праздник Родника» состоится в селе Среднее Девятово Лаишевского района РТ

В субботу, 19 июля, в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана пройдет уже 17-й по счету «Праздник Родника». Источник освящен в честь святителя Николая Чудотворца.

«Родник Николая Чудотворца – сердце праздника, место силы и единения, привлекающее гостей со всей России», – подчеркивают организаторы события.

Праздник развернется на участке, где помимо храма Алексия, человека Божия, и купели имеются беседки и пляжи. Эта территория была благоустроена в 2008 году по инициативе местного уроженца – председателя Счетной палаты РТ Алексея Демидова.

Мероприятие откроется в 13 часов вело- и мотопробегами, а также турнирами по волейболу и бадминтону. На 14 часов намечен детский праздник и семейные активности.

В 16 часов состоится торжественное открытие. В 17.30 стартует концерт-марафон с участием творческих коллективов. В 19 часов начнется молодежный концерт дуэта «Милаи». На 20 часов намечено выступление кавер-группы «ЖиваGo».

В 21.30 завершит праздник романтичное шоу водных фонариков «Загадай желание». Кроме того, в течение дня можно будет посетить освященный совсем недавно, в 2024 году, храм Алексия, человека Божия.