В селе Среднее Девятово митрополит Кирилл освятит новый храм

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятит новый храм в селе Среднее Девятово Лаишевского района РТ. Великий чин освящения пройдет 12 октября.

Первый камень в основание храма Алексия человека Божия был заложен в марте 2022 года при участии митрополита Кирилла. В Татарстане это будет первый храм, освященный в честь этого святого.

Попечителем строительства новой церкви стал председатель Счетной палаты Республики Татарстан, уроженец села Среднее Девятово Алексей Демидов. Средства на строительство пожертвовали гендиректор ОАО «Алексеевская керамика» Рамис Кабиров и гендиректор ООО «Мостовик» Рустем Валиев.

Стены в храме расписали художники иконописной мастерской «Новое Воскресение». В храме разместили иконостас ручной работы, который изготовили в Йошкар-Олинской мастерской резчиков по дереву «Садовый и Крупин».

На колокольню храма водрузили девять колоколов, которые отлили по технологии XVII века на Ярославском заводе Братьев Шуваловых в городе Тутаев. Звонницей будет управлять электронная система.