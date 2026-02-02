news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 09:45

«Праздник на Майдане и новые объекты»: как в Нижнекамске отметят 60-летие

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске началась активная подготовка к празднованию 60-летия города. Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в рамках проекта «12 этаж», уже состоялось заседание организационного комитета, где были обозначены ключевые приоритеты юбилейного года.

По его словам, главная задача – чествование первостроителей, людей, которые стояли у истоков города и создавали Нижнекамск практически в чистом поле. «Слава богу, большое количество первостроителей сегодня в здравии. Их можно лично поблагодарить, пожать руку, услышать интересные истории», – отметил глава города.

В рамках подготовки будет утвержден подробный план мероприятий. В течение всего года, помесячно, совместно с градообразующими предприятиями планируется проведение масштабных событий. Их анонс будет представлен в ближайшее время. Кроме того, к юбилею города планируется выпуск трех книг, посвященных истории Нижнекамска и людям, связанным с его становлением.

Основные праздничные мероприятия запланированы на август. Центральной площадкой станет Майдан, где пройдут торжества с участием приглашенных артистов, праздничное шествие и мероприятия, посвященные воспоминаниям о первых годах жизни города. Также к юбилейной дате будут открыты новые объекты – в городе сформирован значительный задел по капитальному ремонту и строительству на 2026 год.

Для координации всех направлений работы создается городской организационный комитет, ведется взаимодействие с республиканскими властями, чтобы все планы были согласованы и поддержаны на уровне Татарстана.

«Год будет насыщенным, и мы отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне», – подчеркнул Радмир Беляев.

Нижнекамск получил статус города в 1966 году. В 2026 году ему исполнится 60 лет. Празднование юбилея стартует 5 февраля официальным открытием Года 60-летия Нижнекамска, которое задаст тон последующим мероприятиям, конкурсам и общегородским событиям. Основные торжества традиционно пройдут 22 августа, в День города.

Подробнее читайте в интервью: Радмир Беляев, мэр Нижнекамска: «Отпразднуем 60-летие города на высоком уровне!»

по теме Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»
Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»
#12 этаж
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026