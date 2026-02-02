«Праздник на Майдане и новые объекты»: как в Нижнекамске отметят 60-летие

В Нижнекамске началась активная подготовка к празднованию 60-летия города. Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в рамках проекта «12 этаж», уже состоялось заседание организационного комитета, где были обозначены ключевые приоритеты юбилейного года.

По его словам, главная задача – чествование первостроителей, людей, которые стояли у истоков города и создавали Нижнекамск практически в чистом поле. «Слава богу, большое количество первостроителей сегодня в здравии. Их можно лично поблагодарить, пожать руку, услышать интересные истории», – отметил глава города.

В рамках подготовки будет утвержден подробный план мероприятий. В течение всего года, помесячно, совместно с градообразующими предприятиями планируется проведение масштабных событий. Их анонс будет представлен в ближайшее время. Кроме того, к юбилею города планируется выпуск трех книг, посвященных истории Нижнекамска и людям, связанным с его становлением.

Основные праздничные мероприятия запланированы на август. Центральной площадкой станет Майдан, где пройдут торжества с участием приглашенных артистов, праздничное шествие и мероприятия, посвященные воспоминаниям о первых годах жизни города. Также к юбилейной дате будут открыты новые объекты – в городе сформирован значительный задел по капитальному ремонту и строительству на 2026 год.

Для координации всех направлений работы создается городской организационный комитет, ведется взаимодействие с республиканскими властями, чтобы все планы были согласованы и поддержаны на уровне Татарстана.

«Год будет насыщенным, и мы отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне», – подчеркнул Радмир Беляев.

Нижнекамск получил статус города в 1966 году. В 2026 году ему исполнится 60 лет. Празднование юбилея стартует 5 февраля официальным открытием Года 60-летия Нижнекамска, которое задаст тон последующим мероприятиям, конкурсам и общегородским событиям. Основные торжества традиционно пройдут 22 августа, в День города.

