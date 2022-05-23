Юбилейный «Каравон» обойдется Татарстану в 10 млн рублей

На проведение юбилейного, 30-го праздника «Каравон» из бюджета Республики Татарстан выделено 10 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.

«Бюджет не такой большой для такого масштабного мероприятия — около 10 млн рублей», — поделился спикер. Наибольшие затраты по смете пришлись на организацию выступления хедлайнера праздника — Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.

Также глава района отметил, что в этом году в празднике примут участие более 170 мастеров декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов и более 170 творческих коллективов из республики и регионов Российской Федерации.

В прошлом году «Каравон» посетили 8 тыс. гостей, этом году ожидается вдвое больший поток – 15 тыс. человек.

Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова добавила, что увеличению турпотока способствует снятие ковидных ограничений и расширение целевой аудитории, которая хочет посетить этот праздник. Специально для этого район предусмотрел площадки для парковочных мест.

Помимо этого, в 2022 году предусмотрена трансляция на портале Культура.рф. «География и количество участников из года в год растут, и данный праздник обзаводится постоянными зрителями. Затем, приехав единожды, им хочется приехать и в следующий раз: увеличивается количество площадок, с каждым годом становится все интереснее и приезжает все больше коллективов», — отметила Юлия Адгамова.