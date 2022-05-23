Хедлайнером фестиваля «Каравон» станет хор имени Пятницкого

Специальным гостем концертной программы ежегодного русского народного праздника «Каравон» станет Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Всех будем рады видеть. В прошлом гостями фестиваля стали 8 тыс. человек. В этом году ожидаем больше. Участниками фестиваля зарегистрированы 160 мастеров из разных регионов России. Также в этом году впервые пройдет фестиваль резчиков по дереву „Резное совершенство“», — отметила спикер.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов добавил, что сейчас в районе идет масштабная подготовка к празднику. В юбилейном мероприятии планируется участие Президента Татарстана Рустама Минниханова, который в прошлом году также стал гостем события.

«Программа будет разнообразная, содержательная, будут работать более 20 площадок. То, что будет происходить в центре события, мы будем транслировать на уличный экран, чтобы все могли прочувствовать атмосферу праздника», — отметил руководитель муниципалитета.

«Каравон» зародился в середине XVI века. По старинной традиции, в уличных гуляньях водили хоровод, соединившись мизинцами, шли особым, «каравонным шагом». Движение создавало «волну», так как все одновременно делали маленький шаг правой ногой вперед, приставляя к ней левую, затем, правая нога плавно заводилась за левую, а та вновь приставлялась к правой. В Никольском этот шаг называют «утиным».

В 1950 годах народная обрядовая традиция никольских каравонов была прервана. Впервые возрожденный праздник русской фольклорной песни провели на праздник Святой Троицы в 1988 году. С 1993 года праздник приобрел статус фольклорного фестиваля.