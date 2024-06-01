«Праздник детства»: Волынец поздравила с Днем защиты детей

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поздравила с Международным днем защиты детей. Она назвала эту дату праздником детства, который объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповедания и напоминает о том, что дети находятся под особой защитой государства.

«Детское население Татарстана — это более 850 тысяч уникальных личностей, будущее нашей республики и страны. Кто-то из них станет врачом или учителем, освоит профессию инженера и будет проектировать дома, кому-то предстоит создавать новые информационные технологии в сельском хозяйстве или на предприятии, реализовывать бизнес-проекты или создавать произведения искусства. Сегодня для этого есть все возможности», — говорится в поздравительном адресе.

Волынец отметила, что сегодня республика является ярким примером проведения созидательной социально-экономической политики. В Татарстане повсеместно реализуются проекты, направленные на социальную поддержку детей, семей с детьми, повышение качества жизни татарстанцев.

«Многое предстоит еще сделать. То, насколько счастливым будет детство каждого ребенка, зависит от каждого из нас, взрослых. Защита детства — наша общая задача», — подчеркнула детский омбудсмен.

Она пожелала всем татарстанцам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, а юным жителям республики — успехов и смелости в добрых начинаниях, побольше хороших друзей, радости и здоровья.

30 мая Президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и членами их семей. Беседу глава государства начал с поздравления с наступающим Международным днем защиты детей.