В трех районах Челнов праздничные гуляния завершатся встречей старого Нового года

В Набережных Челнах праздничные гуляния завершатся встречей старого Нового года во всех трех районах города в этот четверг, 13 января. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Мероприятия пройдут в парке Победы, на площади перед ДК Энергетиков, а на площади Азатлык челнинцы смогут посмотреть концертно-развлекательную программу «Волшебный праздник продолжается».

Халимов уточнил, что в Набережных Челнах сейчас открыты девять елок, одна из которых на центральной площади города — Азатлык.

В общей сложности, в организации новогодних мероприятий в Челнах приняли участие около 2 тыс. человек. С 28 декабря по 10 января представители учреждений культуры, образования и по делам молодежи, физической культуры и спорта представили развлекательные и игровые программы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане подвели итоги новогодних каникул.