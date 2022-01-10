Без огонька, но с QR-кодами: в Татарстане подвели итоги новогодних каникул

Небывалые снегопады и коронавирусные ограничения осложнили работу муниципальных служб Татарстана в первые дни 2022 года, зато сократилось число пожаров. Итоги новогодних каникул подвели сегодня в мэриях Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

В новогодние каникулы криминогенная обстановка в татарстанской столице оставалась под контролем Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В Казани совершено порядка 300 преступлений, что не превышает средних значений»

В новогодние каникулы криминогенная обстановка в татарстанской столице оставалась под контролем. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника Управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

«Всплеска криминогенной активности допущено не было. В новогоднюю ночь службу по охране общественного порядка несли более 700 сотрудников УМВД России по Казани, военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников частных охранных организаций», — рассказал Валерий Саматошенков.

Он также напомнил, что в Рождество в ночь с 6 на 7 января в храмах и церквях Казани прошли торжественные богослужения, на которых присутствовали более 5 тыс. человек.

Валерий Саматошенков: «За прошедшие каникулы в Казани зарегистрировано порядка 300 преступлений, что не превышает средних значений за год» Фото: kzn.ru

«Охрану общественного порядка в это время обеспечивали 250 сотрудников полиции. В целом криминогенная обстановка в городе остается под контролем. За прошедшие каникулы в Казани зарегистрировано порядка 300 преступлений, что не превышает средних значений за год», — резюмировал Валерий Саматошенков.

Число пожаров снизилось, а случаев переохлаждения стало больше

Что касается пожаров, то их число в столице Татарстана в праздники снизилось аж на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам начальника Управления гражданской защиты Казани Фердинанта Тимурханова, это связано действием особого противопожарного режима, который был введен в праздники.

«В период новогодних и рождественских праздников чрезвычайных ситуаций в Казани не зарегистрировано. В период с 31 декабря по 9 января в Казани произошли 22 пожара. Это на 51% меньше, чем в прошлом году», — сообщил Тимурханов.

Фердинант Тимурханов: «В период с 31 декабря по 9 января в Казани произошли 22 пожара. Это на 51% меньше, чем в прошлом году» Фото: kzn.ru

По его словам, в данных пожарах погибли трое жителей города, пострадавших нет.

Как сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в новогодние каникулы казанцы чаще, чем в прошлом году, вызывали медиков из-за переохлаждения. Однако количество тяжелых случаев переохлаждения снизилось.

«По поводу травм из-за пиротехники помощь оказана одному пострадавшему. В прошлом году их было четыре», — рассказал Жаворонков.

Он отметил, что на время новогодних праздников система здравоохранения Казани подготовила запас лекарств в дежурных клиниках и травматологических пунктах. На станции скорой помощи круглосуточно дежурили 80 выездных бригад.

Среднее количество вызовов в сутки на станции скорой помощи составило 1,2 тыс. Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Всего медорганизациями Казани за период с 31 декабря по 9 января было обслужено 19,9 тыс. обращений от населения вне медицинских учреждений. Среднее количество вызовов в сутки на станции скорой помощи составило 1,2 тыс.», — доложил Жаворонков.

По его словам, на ДТП казанские скорые выезжали 46 раз. Кроме того, с жалобами на переохлаждения медики обслужили 69 человек, по поводу обморожения — семь.

Дорожники Казани работали круглосуточно, а кондукторы ловили пассажиров без QR-кодов

В первые дни 2022 года в столице Татарстана выпало 24 мм осадков, что составляет 73% от месячной нормы. Дорожные службы Казани во время праздников работали в круглосуточном режиме. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Дорожные службы Казани во время праздников работали в круглосуточном режиме Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Среднесуточный выход техники составил 485 единиц. Выполнялась противогололедная обработка тротуаров, а также работы по вывозу снега. С начала сезона всего израсходовано 38 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено 294 тыс. тонн снега», — сообщил Куляжев.

По его словам, в целом за прошедший период каких-либо значительных происшествий на объектах дорожного хозяйства не зафиксировано.

«Но подрядным организациям следует обратить более пристальное внимание на своевременную уборку тротуаров и внутриквартальных проездов, по которым на сегодня имеются нарекания», — заключил Игорь Куляжев.

Как было отмечено на совещании, в праздники в столице Татарстана контролеры электротранспорта выявили 50 пассажиров без QR-кодов. Из них 32 человека высадили из трамваев и троллейбусов, еще 18 пассажиров не пустили в метро. На двух нарушителей полиция составила административные протоколы.

В первый рабочий день года контролеры выявили 18 человек без QR-кодов. Их попросили покинуть салон Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В первый рабочий день года контролеры выявили 18 человек без QR-кодов. Их попросили покинуть салон общественного транспорта.

МУП «Метроэлектротранс» напомнил, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.

«Положены QR-коды и маски — просьба ко всем подходить принципиально»

Деловой понедельник в Набережных Челнах начался с конфликта мэра Наиля Магдеева и начальника отдела Роспотребнадзора Ильгизара Бариева. Градоначальник отчитал санитарного врача за послабление режима в новогодние праздники. В это время сотрудники Роспотребнадзора старались ограничиться замечаниями и избегали наложения штрафов.

«В основном мероприятия соблюдаются. Мы не стали портить новогоднее настроение людям, в основном ограничивались предупреждениями по мерам профилактики», — доложил Бариев.

«Немного смутила ваша фраза „Мы не стали портить новогоднее настроение“», — обратился к санврачу Наиль Магдеев. «Требования есть требования. Правила дорожного движения в новогодние праздники же не меняются. Красный свет светофора, он остается и в праздничные дни», — отметил градоначальник.

Наиль Магдеев: «Проводите мероприятия, развлекайте людей, но везде должен быть порядок. Это честно, справедливо, без всяких придирок» Фото: nabchelny.ru

Магдеев призвал не снижать планку требований. «Мы с уважением относимся к малому, среднему и крупному бизнесу. Проводите мероприятия, развлекайте людей, но везде должен быть порядок. Это честно, справедливо, без всяких придирок. Положены QR-коды и маски — просьба ко всем подходить принципиально», — поручил мэр.

В Набережных Челнах зарегистрировано 5,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Показатель ниже среднереспубликанского на 4,8%. Под медицинским наблюдением находятся 77 человек, снято с учета 11,2 тыс. горожан в связи с истечением срока медицинского наблюдения и выздоровления.

«До 12 января у школьников каникулы, все мероприятия идут в полном объеме»

Заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов доложил, что в организации новогодних мероприятий в Челнах приняли участие около 2 тыс. человек. С 28 декабря по 10 января представители учреждений культуры, образования и по делам молодежи, физической культуры и спорта провели развлекательные и игровые программы.

Уже в предновогодние дни в Набережных Челнах открылись девять елок, одна из которых на центральной площади города — Азатлык. 31 декабря в 22.00 на площади прогремел красочный салют, продолжением которого стала видеодискотека. По традиции было организовано прямое включение новогодних обращений Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина. С праздником челнинцев поздравил Наиль Магдеев.

Доброй традицией стали благотворительные акции, проводимые в рамках всероссийского проекта «Елка желаний». Так, депутаты Госсовета РТ и городского совета исполнили мечты 50 ребят. Благотворительную акцию на протяжении декабря проводил молодежный центр «Нур». В итоге были собраны подарки для 250 детей, которые встретили Новый год в стенах больниц.

В Набережных Челнах открылись девять елок, одна из которых на центральной площади города — Азатлык Фото: nabchelny.ru

Для жителей города организованы катки массового катания, которые расположены на городском ипподроме, площади Азатлык, городском Майдане, катке «Медео», в жилом микрорайоне «Замелекесье». Большой популярностью в городе пользуется освещенная лыжная трасса в парке «Прибрежный». В районе лыжной трассы работают пункты проката.

Кроме того, в городе функционируют 15 кортов на территориях общеобразовательных школ, 14 кортов на территориях подростково-молодежных клубов.

«До 12 января у школьников города продолжаются каникулы, все мероприятия идут в полном объеме. Итоги каникул будут подведены по их окончании», — сказал Рамиль Халимов и поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении новогодних мероприятий.

Праздничные гулянья завершатся встречей старого Нового года во всех трех районах города в этот четверг, 13 января.

В свою очередь начальник Управления городского хозяйства Челнов Ильдар Гайнуллин сообщил, что за период праздничных дней аварий в коммунальной сфере не было. Параллельно шла борьба со снежной стихией, на дороги выводилось более 100 единиц снегоуборочной техники и более 90 дорожных рабочих.

«Выполнено более 6,5 тыс. рейсов, вывезено при этом 58 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимы выполнено более 13 тыс. рейсов и вывезено более 171 тыс. кубометров снега», — отметил спикер.

Нижнекамцев развлекали лучшие коллективы Татарстана и артисты Москвы

На утренней планерке в мэрии Нижнекамска руководитель исполкома района Рамиль Муллин заявил, что главной задачей руководства было создать праздничное настроение для людей.

«Нашей задачей было создать праздничное настроение для жителей города и сельских поселений. Благодаря стараниям специалистов и промышленных предприятий город и район были достаточно праздничными, и это отметили наши жители. Были построены елочные городки, каждый имел свою особенность, привлекательность, были представлены шоу-программы от управлений культуры, образования, спорта и градообразующих предприятий», — отметил Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин отметил, что в создании праздничного настроения участвовали сами нижнекамцы. Они оформляли свои придомовые площадки, подъезды, организовывали концерты во дворах Фото: e-nkama.ru

В течение десяти дней елочные городки были центром притяжения для жителей. Концерты проходили при участии местных лучших коллективов, а также артистов Москвы. «Это в целом было красиво», — сказал Муллин.

Руководитель отметил, что в создании праздничного настроения участвовали и сами нижнекамцы. Они оформляли свои придомовые площадки, подъезды, организовывали концерты во дворах. «Если мы самим будем организаторами, тогда возможно проведение более интересных праздников», — добавил он.

Чтобы обеспечить безопасность горожан в праздники, все службы были наготове — это системная работа учреждений здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных структур.

«Понятно, что за это время (новогодние праздники. — Ред.) у нас случились определенные сложности, были и сигналы пожарной безопасности, правоохранительным службам, МЧС. Мы пока еще не научились спокойно отдыхать. И ДТП произошли, и пожары, были системные аварии в сфере ЖКХ. Несмотря на сложности, праздничные дни прошли в благоприятной атмосфере», — отметил Муллин.