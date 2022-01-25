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Ру Тат
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Политика
25 января 2022  08:16

Правящая партия Японии предложила ввести санкции против России

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В Японии рассматривают возможность введения экономических санкций против России, если та развернет военные действия на Украине. Так, к примеру, предложено ввести запрет на импорт сжиженного газа из РФ.

Инициатива принадлежит членам правящей Либерально-демократической партии, сообщило информагентство Kyodo.

Также на совместном заседании высказывалась идея начать проработку вопроса с деловыми кругами. Тем не менее, по данным издания, представители МИД Японии, присутствовавшие на мероприятии, уклонились от конкретного обсуждения, высказавшись лишь за тесное сотрудничество с США при принятии каких-либо решений.

Россия — четвертый по объему поставщик сжиженного газа в Японию. Она приобретает топливо с месторождений на Сахалине.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что НАТО начало усиливать присутствие в Восточной Европе из-за «наращивания сил России на Украине».

#Япония #санкции #сжиженный природный газ
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