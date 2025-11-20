Правовая и психологическая помощь: в Альметьевске обсудили меры поддержки семей СВО

В Альметьевске в Центре психологической поддержки молодежи «Нур» прошла встреча, организованная Комитетом семей воинов Отчества. Мероприятие объединило семьи участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, которым была оказана всесторонняя информационная, правовая и психологическая поддержка.

Встречу открыла руководитель КСВО Ангелина Галимова. В своем выступлении она представила обзор основных направлений работы Комитета и подробно рассказала о доступных мерах поддержки для семей участников СВО.

Отдельный блок был посвящен правовым вопросам – оформлению льгот, получению компенсаций и другим государственным механизмам помощи. Участникам также дали практические советы по управлению стрессом, эмоциональной разгрузке и укреплению психологического здоровья.

Как отметили в пресс-службе Альметьевского района, в завершение программы прошла интерактивная арт-терапевтическая сессия. Она помогла участникам выразить свои эмоции, найти внутренние ресурсы через творчество и ощутить эмоциональное облегчение.

КСВО оказывает юридическую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь семьям участников СВО, реализует патриотические и просветительские проекты и укрепляет единство между фронтом и тылом.