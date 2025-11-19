Новый пункт помощи в Альметьевске отправил первую гуманитарную помощь

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Альметьевске состоялась первая отправка гуманитарной помощи от штаба «Для СВОих». Вместе с теплыми вещами, бытовой химией и продуктами питания бойцам также передали «сладкие письма», которые для них подготовили школьники.

Штаб в микрорайоне Западные ворота начал работу меньше месяца назад, но жители и волонтеры уже собрали первую партию посылок. Все подаренное аккуратно упаковали и отправили на склад «Восьмой мили», откуда груз уйдет на передовую.

Волонтер Мадина Варфоломеева отметила, что к сбору подключились и взрослые, и дети.

«У нас происходит отгрузка гуманитарного груза на склад восьмой мили. И оттуда уже гуманитарный конвой отправится в зону проведения специальной военной операции. Гуманитарную помощь принесли также детские сады, в частности “Жар птица”, большое им спасибо. И хотелось бы сказать огромное спасибо всем жителям, которые приняли участие», — рассказала она.

К инициативе присоединились городские организации: Центральная районная больница, ЗАГС, управление «Опека». Ученики четвертой и двенадцатой школ решили поддержать бойцов по-особенному — подготовили шоколадки, завернутые в открытки и письма.

Жители микрорайона активно приносят вещи, но штаб нуждается и в новых добровольцах — как для приема и сортировки вещей, так и для плетения маскировочных сетей.

«Хотелось бы обратиться к жителям микрорайона Западные ворота, Яшьлек, агропоселок: нам в штаб очень нужны волонтеры для сбора, приема и укомплектовки гуманитарного груза, а также для плетения маск сетей. Каждая пара рук нам очень важна… Они это чувствуют, они это знают, они нам очень благодарны. То, что мы о них заботимся и готовы прийти на помощь как тыл», — подчеркнула Мадина Варфоломеева.

Помогают штабу и добровольцы из других районов. Рамиль Ахметшин рассказал, что их семья курирует сборы в районе ДОСААФ.

«Мы с моей супругой курируем отдельно район ДОСААФ и ту часть города. Жители досаафского района, мактамы, урсалы — оттуда все приходит именно к нам домой, и мы раз в неделю привозим сюда, а здесь уже девушки расфасовывают. Я знаю, что это очень важно: если мы не будем помогать, ребятам там будет очень тяжело. Им и так сейчас там непросто, и надо обязательно помогать».

Первая посылка штаба «Для СВОих» составила более 20 тонн. В нее вошли предметы первой необходимости, бытовая химия, продукты питания и медикаменты.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.