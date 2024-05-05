Православные Татарстана вместе с митрополитом Кириллом встретили Пасху в Казанском соборе

В Казани началась главная Пасхальная служба Татарстана, которую возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Божественная Литургия идет в эти минуты в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В соборе собралось несколько сотен верующих. Многие принесли на освящение праздничную снедь: куличи и крашеные яйца. Кто-то пришел заранее, чтобы исповедаться и причаститься в эту праздничную ночь.

За полчаса до полуночи началось чтение Часов, ровно в полночь митрополит Кирилл начал службу. Скоро здесь же верующие пройдут Крестным ходом.

Светлое Христово Воскресение – один из главных праздников Православия. В этот день воскрес Иисус Христос, распятый на кресте на горе Голгофа. Таким образом он победил смерть и открыл врата в Царствие Небесное, даровав людям жизнь вечную.

Сегодня днем, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сошел Благодатный огонь. В Казань святыню доставят 5 мая в 16.00. Ее встретя в Казанском соборе, после чего здесь же начнется Великая Пасхальная вечерня. Каждый желающий сможет взять частичку Благодатного огня, для этого с собой необходимо принести лампады.