«Он не очистит энергетику»: почему каждый год весь мир ждет схождения Благодатного огня

Благодатный огонь доставят в Казань вечером воскресенья самолетом из Москвы

Фото: vk.com/tatmitropolia

«Считается, если Благодатный огонь сошел – Апокалипсис не случится»

Благодатный огонь – это чудо, данное нам Господом для укрепления нашей веры. Схождения Благодатного огня будут ждать в субботу, 4 мая, в храме Гроба Господня (официальное название его – храм Воскресения Христова) в Иерусалиме. Каждый год туда съезжаются сотни тысяч паломников со всего мира, желающих стать свидетелями схождения Благодатного огня.

О том, что значит для православных всего мира эта святыня, «Татар-информу» рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Благодатный огонь известен с VI века, он сходит в день Великой Субботы. По некоторым убеждениям и традициям, схождение Благодатного огня означает, что следующий год наступит и не случится Апокалипсис, но это больше околоцерковное благочестие. Какая тут связь, непонятно. В Священном Писании об этом ничего не говорится. Может быть, потому, что он появился сильно позже его написания», – рассказывает отец Александр.

Есть несколько версий о том, как люди узнали об этом чуде. По одной из них, в IV веке в день Пасхи Святитель Григорий молился на гробе Иисуса Христа. Во время молитвы он увидел яркий свет.

На месте, где сейчас находится храм Гроба Господня, где было упокоено тело Спасителя, стоял храм Афродиты. Язычники намеренно пытались стереть любые следы о пришествии Сына Бога на землю. Но Константин I разрушил прежнюю обитель и возвел на этом месте церковь. В дальнейшем она стала символом принятия христианской веры Римской империей. Храм Гроба Господня несколько раз разрушался, но каждый раз его возводили снова.

Александр Ермолин: «По некоторым убеждениям и традициям, схождение Благодатного огня означает, что следующий год наступит и не случится Апокалипсис, но это больше околоцерковное благочестие» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Одет он только в подрясник, чтобы все видели, что ему нечем зажечь огонь»

По сей день это место в канун Пасхи становится центром притяжения людей со всего мира. Не будет преувеличением сказать, что следят за процессом схождения Благодатного огня представители разных религий.

До того как огонь сойдет, в храме начинается служба, которую предваряет крестный ход. Во время него верующие обходят все значимые места обители. Шествие происходит вокруг Кувуклии – небольшой часовни, которая была воздвигнута на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Сейчас внутри нее находится камень, которым был закрыт вход к Гробу Спасителя, и ложе, на которое положили тело распятого Христа. Именно здесь каждый год и сходит Благодатный огонь.

Все источники света в храме гасят, на камень, на котором лежал Христос, ставят незажженную лампаду с маслом и кладут 33 свечи – по количеству земных лет Христа.

«Святыню принимает Иерусалимский Патриарх. Перед тем как войти в Кувуклию, его досматривает полиция. Одет он в один только подрясник, чтобы все видели, что он не пронес с собой то, что могло бы зажечь огонь. Он заходит внутрь и начинает молиться», – объяснил отец Александр.

Следят за процессом схождения Благодатного огня представители разных религий Фото: © Benoit Soubeyran, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

«Арабы радуются схождению огня так, что начинают палить из автоматов»

От нескольких минут до нескольких часов может длиться молитва Патриарха – до тех пор, пока весь храм не озарят маленькие голубые вспышки света, а в самой Кувуклии не загорится лампадка с маслом. Свидетели чуда говорят, что иногда свечи в их руках в этот момент загораются сами собой.

В это время в храме раздаются восторженные возгласы верующих, которых переполняет счастье.

«Те, кто видел этот процесс, рассказывают, что испытали невероятные чувства. Первое время Благодатный огонь не обжигает, им можно умываться. Мы – народ с северным менталитетом – немного сдержанны в своих эмоциях, а вот арабы радуются схождению святыни так, что начинают палить из автоматов с криками: “Христос Воскрес!” Конечно, это происходит не в самом храме», – улыбается священник.

Отец Александр объясняет, что Благодатный огонь – это святыня и относиться к нему нужно с особым благоговением.

«В моем понимании это – чудо, но я бы не стал на этом чуде строить свою веру. Я имею в виду то, что людям часто хочется, чтобы их вера подкреплялась какими-то чудесами. Но вера, основанная на чуде, всегда немного слаба. Нужно воспринимать Благодатный огонь с радостью, благодарностью и пониманием того, что Бог нас любит, поэтому и дает нам такие блага. Так же, как крещенскую воду, например», – говорит отец Александр.

Отец Александр подчеркивает, что Благодатный огонь сходит именно на православную Пасху, а не на католическую. Интересно, что храм Воскресения Господня принадлежит сразу шести христианским церквям: Римско-католической, Греко-православной, Армянской апостольской, Сирийской, Коптской и Эфиопской.

«Для того чтобы не возникало разногласий, с XII века ключи от храма находятся у мусульманской семьи Джуда. А отпирают и запирают храм только представители другой мусульманской семьи – Нусейбе», – рассказал отец Александр.

Чтобы забрать частичку Благодатного огня в свой дом, с собой на службу нужно будет захватить лампадку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодатный огонь доставят в Казань вечером воскресенья самолетом из Москвы»

Благодатный огонь символизирует воскрешение Христа. Не зря он сходит именно в храме Гроба Господня. Огонь этот никак, кроме того как просто хранить дома или в храме, использовать нельзя, подчеркнул иерей.

«Это просто твое легкое приобщение к христианской святыне. Нет такого, что он чистит нам энергетику или поднимает рейтинги. Не надо пытаться святыню вовлекать в какие-то суеверные вещи. Если человек думает, что он сейчас как возьмет, как прикоснется к Благодатному огню и все у него станет хорошо, то, скорее всего, ничего хорошего его не ждет. Тем более не надо пытаться использовать святыню в каких-то кощунственных вещах. Господь дал нам его, и слава Богу», – говорит он.

Современный мир дает нам прекрасную возможность получить святыню в свои дома. Прямиком из Иерусалима ее самолетами развозят по разным уголкам земли.

«Я служу в двух храмах и каждый год в каждый из них привожу огонь. Я забираю его во время Великой Пасхальной вечерни – мы с прихожанами едем на нескольких машинах, с разными лампадками. Это делается на случай, если у кого-то он потухнет, останется еще несколько. Вот, например, в прошлом году у нас было пять лампадок и две из них погасли», – поделился иерей.

Благодатный огонь доставят в Казань вечером воскресенья самолетом из Москвы. Его привезут прямиком в Казанский собор на Великую Пасхальную вечерню, которую возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Чтобы забрать частичку Благодатного огня в свой дом, с собой на службу нужно будет захватить лампадку.