Правоохранители провели штурм ростовского СИЗО, захватчики заложников ликвидированы

Двух заложников в ростовском СИЗО спасли в результате штурма спецназа. Захватившие заложников заключенные ликвидированы, сообщает пресс-служба ФСИН России.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Сегодня утром в СИЗО в Ростовской области обвиняемые, которые содержатся в камере, взяли в заложники двух работников уголовно-исполнительной системы (УИС).

По данным ТАСС, были захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватившие заложников были вооружены перочинным ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. По данным агентства, среди обвиняемых – фигуранты дел о преступлениях террористической направленности.