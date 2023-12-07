Правоохранители допрашивают отца девочки, устроившей стрельбу в брянской школе

Отец восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, сейчас находится на допросе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, рассматриваются различные версии случившегося. СК также даст оценку тому, как была обеспечена охрана школы и почему на входе отсутствовали рамки металлоискателя.

Напомним, сегодня в гимназии №5 в Брянске ученица явилась в учреждение с дробовиком. Девочка застрелила одноклассницу, ранила еще нескольких человек и погибла сама. По одной из версий, ученица восьмого класса взяла в руки оружие из-за конфликта со сверстниками.

Ситуация с детьми, пострадавшими при стрельбе в школе в Брянской области, находится на личном контроле Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой