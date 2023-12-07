Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правоохранители допрашивают отца девочки, устроившей стрельбу в брянской школе
Отец восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, сейчас находится на допросе, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, рассматриваются различные версии случившегося. СК также даст оценку тому, как была обеспечена охрана школы и почему на входе отсутствовали рамки металлоискателя.
Напомним, сегодня в гимназии №5 в Брянске ученица явилась в учреждение с дробовиком. Девочка застрелила одноклассницу, ранила еще нескольких человек и погибла сама. По одной из версий, ученица восьмого класса взяла в руки оружие из-за конфликта со сверстниками.
Ситуация с детьми, пострадавшими при стрельбе в школе в Брянской области, находится на личном контроле Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников