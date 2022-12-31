Правительство запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам на ЛГБТ-темы

Правительство РФ внесло изменения в правила выдачи, отказа в ней или отзыва прокатного удостоверения фильмам. Теперь картины, признанные содержащими материалы, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а также педофилию и смену пола, не смогут получит разрешение на прокат в России. Постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Из постановления следует, что Министерство культуры может привлекать к рассмотрению вопроса о выдаче удостоверения созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов.

Решение совета будет носить рекомендательный характер и учитывается Минкультам при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста Президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря. Новелла полностью запрещает распространение соответствующей информации в социальных сетях, СМИ, кино и рекламе. Предусмотрены солидные штрафы: до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн — до организаций.

После принятия закона в Роскомнадзоре заявили, что под пропагандой будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».