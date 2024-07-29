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Правительство Японии не комментирует цели поездки депутата Судзуки в Россию
Японское Правительство знает о том, что депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки решил посетить Россию, но не комментирует эту поездку. Об этом сказал генсекретарь Кабмина Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.
«Нам известно об этих сообщениях, — заявил он. — Правительство не в том положении, чтобы комментировать цели или график поездки Мунэо Судзуки в Россию».
Хаяси напомнил, что Правительство Японии призывает воздерживаться от поездок в Россию независимо от цели визита, и снова произнес критику в отношении спецоперации, заявив, что Токио планирует и дальше продолжать свою политику антироссийских санкций.
Судзуки прибыл в Россию 28 июля и намерен вернуться домой 1 августа. Депутат планирует встретиться с представителями российского Министерства иностранных дел и Росрыболовства для того, чтобы попросить разрешение на возобновление промысла морской капусты у острова Сигнальный, посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.
Санкционное давление США и их союзников, в том числе Японии, на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в февреле 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.
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