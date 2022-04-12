Правительство выделит 1 млрд рублей на жилищные сертификаты молодым ученым

Программа выдачи жилищных сертификатов молодым ученым будет расширена на 2022 год. Объем финансирования составит 1 млрд рублей, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Глава Кабмина отметил, что эта мера поддержки была продлена по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Расширим на текущий год программу жилищных сертификатов молодым ученым. Объем поддержки составит 1 млрд рублей. Он позволит кратно нарастить число новых собственников жилья среди этой категории [граждан]», – сказал Мишустин.

По его словам, благодаря этому молодые специалисты смогут полностью сконцентрироваться на научной работе и не отвлекаться на жилищный вопрос.

«Документы на квартиру смогут получить свыше 300 перспективных специалистов», – уточнил Председатель Правительства.

Он обратил внимание на то, что одной из важный задач на сегодняшний день является привлечение в экономику России квалифицированных кадров. Для достижения этой цели принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах для очного обучения магистров по программам приоритетного направления.

«Увеличим количество бюджетных мест очного обучения по программам магистратуры на приоритетных направлениях научно-технологического развития. Дополнительно выделим на это почти 4,5 млрд рублей», – подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, в феврале этого года российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений по улучшению условий жилья научных работников, молодых ученых и преподавателей вузов.