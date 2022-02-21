Правительство выделило Ростовской области 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

Правительство выделило МЧС России 5 млрд рублей. Средства направлены на помощь Ростовской области для выплат беженцам из Донбасса. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Выплату в размере 10 тыс. рублей получает каждый эвакуированный в регион. Она выплачивается по поручению Президента России Владимира Путина.

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, на вечер 20 февраля такими выплатами воспользовались около 700 жителей Донбасса. Для удобства заявление можно заполнить прямо на границе.