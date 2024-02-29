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Правительство выделило 460 млрд рублей на компенсацию ставки по льготной ипотеке
В 2023 году на компенсацию ставки по льготной ипотеке было направлено 460 млрд рублей, рассказал в беседе с журналистами вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что эти средства были использованы на компенсацию разницы цен от рыночного уровня. То есть вместо граждан ее оплачивало государство.
«То есть <...> это платили бы люди, а так за это платит государство, — цитирует зампреда Правительства ТАСС. — Человек получил под 6% либо под 8% льготную либо семейную ипотеку. Всю разницу платит государство».
Напомним, что в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года.
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