В «Таттехмедфарме» имеются лекарства для обеспечения больниц на 3,5 млрд рублей

Для лечебных учреждений Татарстана имеется запас лекарств на складах на сумму в 3,5 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

«По обеспечению лечебных учреждений лекарственных препаратов имеется более чем на 3,5 миллиарда рублей на нашем государственном предприятии "Таттехмедфарме"», – отметила спикер.

В самих больницах уже есть запас препаратов на срок от одного до трех месяцев.

«В ГУП "Таттехмедфарм" лекарственных средств на порядка 4,5 месяца», – добавила Фарида Яркаева.

Сейчас унитарное предприятие работает с поставщиками, чтобы ускорить поставку в республику. Некоторые из них привезут препараты даже раньше заявленного срока.

«Большая часть поставщиков откликнулась и будет грузить препараты приоритетно», – добавила замминистра.