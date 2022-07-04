Правительство в Херсонской области сформировали по примеру системы управления в России

В Херсонской области сформировали правительство по образцу системы управления в России, сообщается в телеграм-канале администрации региона. Возглавил Правительство Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Калининградской области.

Замами Елисеева стали россияне и херсонцы, ранее занимавшиеся политикой на Украине и в России. Все это свидетельствует о продолжении интеграции региона в «российскую парадигму государственного управления», заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что формирование правительства особенно важно, так как речь теперь не идет о временной администрации.

Ранее власти региона рассказали, что референдум по вхождению в состав России Херсонской области проведут уже осенью.