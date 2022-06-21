Власти Херсонской области рассказали, когда проведут референдум о присоединении к России

Референдум по вхождению в состав России Херсонской области проведут уже осенью, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Более конкретные сроки он пока не озвучил, сообщает РИА «Новости».

На данный момент идет подготовка к референдуму. «Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», — добавил Стремоусов.

В регионе продолжается работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, зарплаты, соцпособия и пенсии начинают выплачивать в рублях, добавил замглавы областной администрации.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Вскоре после этого власти Херсона изъявили желание войти в состав РФ. Такая вероятность рассматривалась без проведения референдума, однако позднее было принято решение сначала узнать мнения местных жителей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.