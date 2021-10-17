Правительство Узбекистана вышло на обсуждение безопасности границ с талибами

Члены правительства Узбекистана обсудили в ходе переговоров в Термезе с делегацией Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением «Талибан»* (запрещенная в РФ организация) временного правительства Абдул Саламом Ханафи безопасность границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на преставителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова.

Большое внимание было уделено инфраструктурным проектам (линиям электропередачи и участку железной дороги, которые планируется проложить по приграничным территориям).

По сведениям источника, узбекистанскую делегацию возглавил министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взаимодействовать с новым правительством Афганистана, но предупреждал не торопиться с признанием данной организации на территории России.