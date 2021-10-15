Путин призвал не торопиться с признанием запрещенной в РФ организации «Талибан»*

Президент России Владимир Путин призвал не торопиться с признанием запрещенной в РФ, радикальной организации «Талибан»*. Об этом глава государства заявил сегодня на саммите глав стран — членов СНГ, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что взаимодействовать с талибами* нужно, но необходимо поддерживать в первую очередь процесс межафганского примирения, стремиться к нормализации обстановки в этой стране, не торопясь с признанием самой организации «Талибан»*.

Президент РФ также обратил внимание на возможность содействия возобновлению работы расширенной «тройки» (Россия, США, Китай с участием Пакистана) и московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона.

По словам Путина, работа для проведения встреч в рамках этих механизмов в Москве ведется, они планируются на октябрь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в столице России ожидают приезда представительной делегации «Талибана»* для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтверждал информацию о подготовке таких контактов.

Встреча московского формата, созданного в 2017 году на основе механизмов консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана, назначена на 20 октября.

*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций.