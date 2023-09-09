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Правительство утвердило затраты на отдых в детских лагерях Татарстана до 2026 года
В Татарстане утверждены нормативные затраты на организацию отдыха детей и молодежи в 2024–2026 годах. Об этом говорится в постановлении Правительства РТ.
Так, смена в загородном лагере отдыха оценивается в 1132,27 рубля за одно койко-место в сутки, профильная смена и смена различной тематической направленности в таком лагере — 1102,44 рубля, в лагере палаточного типа — 1407,27, в санаторно-курортных организациях — 1563.
Меньше всего затрат предполагают физкультурно-оздоровительные мероприятия для студентов вузов — 227,78 рубля, а дороже всего обойдутся профильные и другие смены в загородных лагерях на Черноморском побережье — 2616,79 рубля за одно койко-место в сутки.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что за время летней оздоровительной кампании в лагерях и санаториях республики отдохнули 148 тыс. детей и подростков, в том числе более 2,3 тыс. детей мобилизованных и почти 500 — из Лисичанска. По его словам, прошедшую кампанию можно считать успешной.
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