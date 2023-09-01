Более 140 тыс. детей и подростков отдохнули в лагерях Татарстана

За время оздоровительной кампании в пришкольных, палаточных, загородных лагерях и санаториях Татарстана отдохнули 148 тыс. детей и подростков. Из них 2337 ребят из семей мобилизованных, 490 детей из Лисичанска. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что проведенную летнюю кампанию можно считать успешной, и поблагодарил все ведомства, задействованные в организации и проведении отдыха.

Минниханов отметил, что в Татарстане реализуется действительно уникальная программа летнего отдыха для детей. «Я думаю, если в Москве только есть. В других регионах вряд ли такая возможность есть», — подчеркнул он.

Раис Татарстана отметил, что программа еще не завершена — 197 детей из подшефного РТ Рубежного отдыхают в Высокогорском и Азнакаевском районах. «И еще 200 детей планируем принять из Лисичанска и Рубежного — это попозже», — добавил он.