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Экономика 29 декабря 2023 20:35

Правительство утвердило решение о беспошлинном ввозе яиц в Россию

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Правительство России утвердило постановление об обнулении пошлины на ввоз куриных яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия. О планах Правительства отменить пошлину сообщало Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что благодаря предоставленной льготы из дружественных стран в Россию поступит порядка 1,2 млрд штук яиц. Решение принято для стабилизации цен на этот вид продукции.

Кроме того, в документе указаны меры, необходимые для его реализации.

#куриные яйца #беспошлинный ввоз товаров
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