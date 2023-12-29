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Правительство утвердило решение о беспошлинном ввозе яиц в Россию
Правительство России утвердило постановление об обнулении пошлины на ввоз куриных яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия. О планах Правительства отменить пошлину сообщало Минэкономразвития РФ.
Ожидается, что благодаря предоставленной льготы из дружественных стран в Россию поступит порядка 1,2 млрд штук яиц. Решение принято для стабилизации цен на этот вид продукции.
Кроме того, в документе указаны меры, необходимые для его реализации.
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