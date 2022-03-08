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Здоровье
8 марта 2022  12:03

Правительство утвердило постановление о медпомощи переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины

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Постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины утвердило Правительство РФ. Люди смогут получить бесплатную медицинскую помощь на территории России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что это оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинация и получение бесплатных лекарств по рецептам.

«Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной», — уточняется в постановлении.

По предварительной оценке Минздрава РФ, за медицинской помощью могут обратиться до 150 тыс. человек из числа эвакуированных граждан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий.

#кабмин рф
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