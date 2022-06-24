Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за I квартал 2022 года

Правительство России утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за январь-март 2022 года.

«Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за I квартал 2022 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации», - сообщается на сайте Кабмина.

Решение было принято на заседании правительства 22 июня 2022 года.

Напомним, в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже говорил о превышении доходов за I квартал. Поступления в бюджет оказались почти на четверть выше показателя прошлого года.