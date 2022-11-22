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Ру Тат
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Сельское хозяйство
22 ноября 2022  11:52

Правительство Татарстана решило создать Центр пчеловодства и аквакультуры

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В Татарстане будет создана автономная некоммерческая организация «Центр пчеловодства и аквакультуры Республики Татарстан». Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из документа следует, что инициатором создания центра выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Оно же станет его учредителем. 

В 30-дневный срок ведомству следует утвердить устав организации, обеспечить государственную регистрацию и провести иные мероприятия, связанные с ее созданием.

При создании центра учредитель внесет добровольный имущественный взнос в размере 10 тыс. рублей за счет бюджета Татарстана до 30 апреля 2023 года. Контроль за исполнением постановления также возложен на Минсельхозпрод.

Новая структура будет организована «в целях развития пчеловодства и аквакультуры» в регионе. Она призвана заменить ликвидированное этой весной ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ».

#Пчеловодство
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