Кабмин Татарстана ликвидирует Управление аквакультуры и пчеловодства РТ

Правительство Татарстана утвердило постановление о ликвидации еще одной структуры Минсельхозпрода РТ. На этот раз ликвидируется ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ».

Согласно документу, за две недели министерство должно составить ликвидационную комиссию, установить порядок и сроки ликвидации учреждения.

На прошлой неделе сообщалось, что кабмин республики постановил ликвидировать Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве. Учреждение также входило в структуру Минсельхозпрода РТ.