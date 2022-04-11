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Сельское хозяйство
11 апреля 2022  10:18

Кабмин Татарстана ликвидирует Управление аквакультуры и пчеловодства РТ

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Правительство Татарстана утвердило постановление о ликвидации еще одной структуры Минсельхозпрода РТ. На этот раз ликвидируется ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ».

Согласно документу, за две недели министерство должно составить ликвидационную комиссию, установить порядок и сроки ликвидации учреждения.

На прошлой неделе сообщалось, что кабмин республики постановил ликвидировать Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве. Учреждение также входило в структуру Минсельхозпрода РТ.

#минсельхозпрод рт #кабмин рт
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