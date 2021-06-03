Правительство Татарстана подписало соглашение с банком «Северный морской путь»

Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с банком «Северный морской путь» на полях ПМЭФ-2021. Соглашение поможет улучшить экономическое состояние региона и даст республике новые возможности. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

«Банки часто сравнивают с кровеносной системой. Это очень важный элемент экономики. Чем больше банков и чем разнообразнее услуги они предлагают бизнесу, тем лучше экономике региона», — отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Сибгатуллин.

Также на полях форума в Севетной столице России Правительство РТ подписало соглашение с компанией «Яндекс». Помимо этого, планируется подписание еще нескольких соглашений завтра, в том числе с IT-компаниями Positive Technologies и GeekBrains.