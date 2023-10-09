Правительство Татарстана обсудило план действий по реализации послания Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня провел заседание Кабинета Министров республики, посвященное утверждению Комплексного плана действий по реализации послания Раиса Татарстана Государственному Совету РТ на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Песошин назвал обсуждаемый документ «генеральным» планом на будущий год по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития, обозначенных Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мероприятия плана направлены на динамичное развитие Татарстана и затрагивают не только отрасли экономики и социальную сферу, но и общеполитические направления, например, по повышению открытости и вовлеченности граждан в процесс управления, сохранению культуры, языков и традиций народов Татарстана. Нам предстоит целенаправленная работа в рамках Года научно-технологического развития», — заметил Премьер.

Кроме того, глава Правительства республики напомнил, что в экономике наряду с наращиванием промышленного и экспортного потенциала, поддержкой и развитием агропромышленного комплекса и предпринимательства будет организована работа над обеспечением кадрами различных отраслей, продолжатся мероприятия по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни.

«Социальный блок плана ориентирован, как и ранее, на дальнейшее развитие сфер образования, здравоохранения, культуры. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию, поддержке семей военнослужащих и увековечению памяти защитников Отечества. Также реализация плана будет направлена на развитие международного сотрудничества и внутреннего туризма», — добавил Песошин.

С основным докладом выступил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он коротко остановился на выполнении Комплексного плана на текущий год. Было утверждено 237 мероприятий по реализации 87 поручений Раиса РТ. Основные показатели социально-экономического развития демонстрируют положительную динамику. Эти результаты во многом стали возможны благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативно принятым федеральным и республиканским мерам поддержки, уточнил он.

«Главная цель нашей работы — повышение качества жизни населения. Для этого в Татарстане проводится масштабная работа в рамках национальных проектов (инициированных Президентом России Владимиром Путиным — прим. Т-и) и республиканских программ. В текущем году будет построено, реконструировано и отремонтировано 4070 объектов социально-культурной сферы <…>. Проводится благоустройство 960 дворов, а также общественных пространств. В текущем году будут завершены работы на 68 объектах по всей республике», — сказал Шагиахметов.

«Проводимый Год национальных культур и традиций дал импульс развитию декоративно-прикладного искусства и творчества, способствует укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — выразил уверенность он.

Затем прозвучали доклады вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой о развитии социальной сферы, первого заместителя главы Минпромторга РТ Родиона Карпова о мероприятиях по развитию промышленности и президента Академии наук РТ Рифката Минниханова о мероприятиях, планируемых в рамках Года научно-технологического развития.

В завершение заседания Алексей Песошин обратил внимание на то, что многие мероприятия плана имеют межотраслевую направленность. «Центры ответственности определены», требуется совместная эффективная работа, заключил он.