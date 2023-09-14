«Мы доказали, нас не сломить»: Рустам Минниханов выступает с Посланием Госсовету РТ

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Татарстан – опорный субъект России. Задача республики продолжить созидательный труд, внося свой вклад в развитие сильной России. Об этом сегодня заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету Татарстана.

«Сегодня Республика Татарстан опорный субъект Российской Федерации, передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежит созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к Родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России. Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. Тем не менее, мы достойно с ними справляемся. Мы доказали – нас не сломить!», – заявил Раис Татарстана.

Также Рустам Минниханов отметил твердый курс Президента России Владимира Путина по укреплению военно-оборонного потенциала страны. И отметил татарстанских военных и офицеров, которые самоотверженно выполняют свой воинский долг.

«Каждый день на передовой наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг. Уроженцы и воспитанники республики, проходящие службу в Вооруженных Силах, в подразделениях Росгвардии, МВД и ФСБ, с честью решают поставленные задачи. Девяти татарстанцам присвоено звание Героя Российской Федерации. Более тысячи наших бойцов награждены орденами и медалями», – отметил Минниханов.

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Также татарстанский лидер отдельно выделил командира танка «Алёша», Героя России Расима Баксикова.

«Каждый из вас – пример настоящего героизма, верного служения Отчизне. Искренняя благодарность вам и в вашем лице – всем участникам Специальной военной операции», – сказал Минниханов.

Затем Раис Татарстана объявил минуту молчания в честь татарстанских военных, которые отдали свою жизнь за Россию.

«В наших сердцах навсегда останутся имена героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Их подвиг никогда не будет забыт. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – призвал Минниханов.

Также он отметил, что Татарстан с первых дней СВО активно помогает соотечественникам в зоне ее проведения.

«С первых дней Специальной военной операции татарстанцы активно поддерживают: соотечественников на передовой, а также наши подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил 4 тысячи тонн. Кроме того, мы обеспечиваем необходимым снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане», – подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что в Татарстане в эту работу включились все: предприятия республики и организации, муниципалитеты и депутатский корпус. Отдельно Раис выделил движения «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!», «Народный фронт» и «Добру Казань». А также ДОСААФ и религиозные организации.

В своем послании депутатам Госсовета Татарстана Рустам Минниханов также поднял вопросы экономического развития республики.