news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Недвижимость
8 июня 2022  12:22

Правительство Татарстана изымет участок для строительства Вознесенского тракта

news_top_970_100

Кабмин Татарстана одобрил изъятие земельного участка и дома в Казани под строительство Вознесенского тракта. Соответствующее постановление накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно постановлению, изъятию подлежат земельный участок площадью 500 кв.м и расположенный на нем объект капитального строительства площадью 120,2 кв.м. Они расположены в жилом массиве Вознесенское на улице Бахтизина.

Недвижимость находится в частной собственности. Министерству земельных и имущественных отношений РТ поручено заключить соглашение с собственником и выплатить ему возмещение.

Ранее уже сообщалось об изъятии ряда участков под строительство Вознесенского тракта.

#Вознесенский тракт #изъятие земель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100