Кабмин РТ утвердил изъятие еще двух участков под строительство Вознесенского тракта

Правительство Татарстана постановило изъять под строительство Вознесенского тракта еще два земельных участка. Один располагается на улице Академика Глушко, второй – в жилом массиве Вознесенское.

Площадь участка на улице Глушко составляет 4 666 кв.м. Из него планируется выделить участок на 1 592 кв.м, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации постановления. Сейчас он находится в собственности ООО «Сармай».

Второй участок находится между улицами Вознесенская и Бахтихзина в жилом массиве Вознесенское. Его площадь составляет 500 кв.м. Землей владеет частное лицо.

Оба постановления обязывают Минземимущества РТ направить копии документов собственникам земли. С ними должно быть заключено соглашение. За изъятые участки владельцам выплатят возмещение.

Ранее сообщалось, что Правительство РТ изымет очередной участок под строительство Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга» площадью 143 кв.м.