Правительство считает проект о выплате 13-й пенсии россиянам противоречащим закону

Правительство России дало отрицательный отзыв проекту о ежегодной 13-й пенсии. По мнению политиков, эта инициатива противоречит пенсионному законодательству страны, говорится в опубликованном в думской базе документе.

В Кабмине подчеркнули, что согласно проекту право на 13-ю пенсию будут иметь те, кто уже получает страховую пенсию по старости, выплаты которой начнут осуществляться каждый декабрь.

«Вместе с тем предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации», — подчеркивается в документе.

Отмечается также, что выплата 13-й пенсии потребовала бы направление дополнительных средств из федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения обязательств не указаны.

«С учетом изложенного Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в заключении.

Напомним, что идея о дополнительной выплате пенсии принадлежит членам фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме. Как отмечал ее лидер Сергей Миронов, инициатива позволила бы защитить пенсионеров от «опасных кредитов» перед праздниками.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно активнее бороться с практикой беспорядочной выдачи кредитов пожилым гражданам, отчего те попадают в кабалу и превращаются в вечных должников.